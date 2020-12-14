В харьковском метро остановилось движение поездов

Об этом сообщил секретарь пресс-центра коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер, передает Харьков Today.

Утром 14 декабря в метро останавливали движение поездов на Холодногорско-Заводской линии.

"На линии была неисправность оборудования, которое отвечает за движение поездов. Есть общее оборудование, это не только составы, много всевозможных узлов. Остановка была на три минуты", - рассказал Битнер.

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