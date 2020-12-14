Под Харьковом произошла серьезная авария - автомобиль с людьми вылетел в кювет

Как сообщили в полиции, водитель легковушки не справился с управлением.

В селе Крыштоповка Близнюковского района машина вместе с людьми вылетела с дороги в кювет.

В ДТП пострадал сам 41-летний водитель и 42-летняя пассажирка.

Харьковчане получили травмы, но госпитализация, к счастью, не понадобилась.

Ранее мы писли, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".