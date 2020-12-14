Под Харьковом произошла серьезная авария - автомобиль с людьми вылетел в кювет
Как сообщили в полиции, водитель легковушки не справился с управлением.
В селе Крыштоповка Близнюковского района машина вместе с людьми вылетела с дороги в кювет.
В ДТП пострадал сам 41-летний водитель и 42-летняя пассажирка.
Харьковчане получили травмы, но госпитализация, к счастью, не понадобилась.
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Ранее мы писли, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна
Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".