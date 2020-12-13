За минувшие сутки на Харьковщине обнаружили 364 случая вирусной болезни

Как передает Politeka, С начала карантина на Харьковщине обнаружили 62183 случаи COVID-19, сообщил 13 декабря Харьковский лабораторный центр. 749 человек выздоровели, 18 умерли

"46565 случаев выздоровления, 14724 случаи под наблюдением, 894 случая летальные", - говорится в сообщении.

18 умерших среди пациентов с вирусом - четвертый рекорд по количеству смертей в сутки с начала недели. В среду, 9 декабря, лабцентр сообщал о 14 летальных случаев. На следующий день, 10 декабря - о 16 смертей, 13 декабря - о 17.

Ранее мы писли, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".