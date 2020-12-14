Под Харьковом пропала девушка

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

В Чугуевском районе полиция разыскивает 28-летнюю Алину Шмалько.

Девушка 11 декабря ушла из дома в пгт. Чкаловское и до сих пор о ее местоположении ничего не известно.

Алина была одета в серую куртку и черно-красную шапку, обута в черные ботинки.

Если у вас есть любая информация о местоположении девушки, сообщите по телефону - 068-777-0-112 или 102.

Ранее мы писали, что в харьковском метро остановилось движение поездов.

Об этом сообщил секретарь пресс-центра коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер.

Утром 14 декабря в метро останавливали движение поездов на Холодногорско-Заводской линии.

"На линии была неисправность оборудования, которое отвечает за движение поездов. Есть общее оборудование, это не только составы, много всевозможных узлов. Остановка была на три минуты", - рассказал Битнер.

Кроме того мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".