У харківському метро зупинився рух поїздів

Про це повідомив секретар прес-центру Комунального підприємства "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер, передає Харків Today.

Вранці 14 грудня в метро зупиняли рух поїздів на Холодногірсько-Заводській лінії.

"На лінії була несправність обладнання, яке відповідає за рух поїздів. Є загальне обладнання, це не тільки склади, багато всіляких вузлів. Зупинка була на три хвилини", - розповів Бітнер.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".