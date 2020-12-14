Під Харковом сталася серйозна аварія-автомобіль з людьми вилетів у кювет

Як повідомили в поліції, водій легковика не впорався з керуванням.

У селі Криштопівка Близнюківського району машина разом з людьми вилетів з дороги в кювет.

У ДТП постраждав сам 41-річний водій і 42-річна пасажирка.

Харків'яни отримали травми, але госпіталізація, на щастя, не знадобилася.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".