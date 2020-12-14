Під Харковом сталася серйозна аварія-автомобіль з людьми вилетів у кювет
Як повідомили в поліції, водій легковика не впорався з керуванням.
У селі Криштопівка Близнюківського району машина разом з людьми вилетів з дороги в кювет.
У ДТП постраждав сам 41-річний водій і 42-річна пасажирка.
Харків'яни отримали травми, але госпіталізація, на щастя, не знадобилася.
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