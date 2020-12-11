Відома українська телеведуча Неля Шовкопляс розповіла про любов до Харкова

Українка розповіла , що вона шалено сумує за Харковом і за родичами, які знаходяться в цьому місті.

"Харків-моє друге рідне місто! Там живуть практично всі мої близькі друзі, куми і хрещеники, колеги з попередніх місць роботи сумую за ними, тому при першій же можливості приїжджаю і завжди планую зустрічі-обов'язково з хрещениками, це для мене дуже важливо!",- написала телеведуча у Фейсбуці.

"Які ви круті", - написала колега Шовкопляс, телеведуча 1+1 Валентина Хамайко.

Раніше ми писали, що телеведуча з Харківської області захворіла китайським вірусом.

Про це Неля Шовкопляс, яка веде "Сніданок з 1+1", повідомила у своєму Instagram.

"Сьогодні з вами в ефірі " Сніданку з 1 + 1" була не зі студії, а по відеозв'язку онлайн. Так, я захворіла COVID-19. Напередодні наприкінці минулого тижня почала себе погано почувати і зробила тест. Почався сильний головний біль і боліло все тіло. Коли і де заразилася - не знаю. Відразу повідомила всім контактним, на роботу і в школу дітей. На щастя, колеги, з якими я була в контакті, вже отримали негативні результати своїх тестів. Сім'я ще проходить тестування", - написала вона.

Неля Шовкопляс уточнила, що перебувала на самоізоляції під контролем лікаря і дотримувалася його рекомендацій.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".