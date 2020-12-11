Известная украинская телеведущая Неля Шовкопляс рассказала о любви к Харькову

Украинка рассказала, что она безумно скучает по Харькову и по родственникам , которые находятся в этом городе.

"Харков - мой второй родной город! Там живут практически все мои близкие друзья, кумовья и крестники, коллеги с предыдущих мест работы Скучаю по ним, поэтому при первой же возможности приезжаю и всегда планирую встречи — обязательно с крестниками, это для меня очень важно!", - написала телеведущая в Фейсбуке.

"Какие вы крутые", - написала коллега Шовкопляс, телеведущая 1+1 Валентина Хамайко.

Ранее мы писали, что телеведущая из Харьковской области заболела китайским вирусом.

Об этом Неля Шовкопляс, которая ведет "Сніданок з 1+1", сообщила в своем Instagram.

"Сегодня с вами в эфире "Сніданку з 1+1" была не из студии, а по видеосвязи онлайн. Да, я заболела COVID-19. Накануне в конце прошлой недели начала себя плохо чувствовать и сделала тест. Началась сильная головная боль и болело все тело. Когда и где заразилась — не знаю. Сразу сообщила всем контактным, на работу и в школу детей. К счастью, коллеги, с которыми я была в контакте, уже получили отрицательные результаты своих тестов. Семья еще проходит тестирование", — написала она.

Неля Шовкопляс уточнила, что находилась на самоизоляции под контролем врача и придерживалась его рекомендаций.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".