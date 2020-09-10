Телеведущая из Харьковской области заболела китайским вирусом

Об этом Неля Шовкопляс, которая ведет "Сніданок з 1+1", сообщила в своем Instagram.

"Сегодня с вами в эфире "Сніданку з 1+1" была не из студии, а по видеосвязи онлайн. Да, я заболела COVID-19. Накануне в конце прошлой недели начала себя плохо чувствовать и сделала тест. Началась сильная головная боль и болело все тело. Когда и где заразилась — не знаю. Сразу сообщила всем контактным, на работу и в школу детей. К счастью, коллеги, с которыми я была в контакте, уже получили отрицательные результаты своих тестов. Семья еще проходит тестирование", — написала она.

Неля Шовкопляс уточнила, что находится на самоизоляции под контролем врача и придерживается его рекомендаций.

"На самом деле, это было похоже на обычную простуду и, в принципе, я к COVID-19 так и отношусь, как к вирусу, которым мы все переболеем и который протекает плюс-минус одинаково. Потому, сильная головная боль, ломота в теле, слабость и легкий такой отек носа — все. Только на пятый день болезни у меня появилась один раз температура и один раз чуть-чуть заболело горло, но это прошло фактически за один день, - рассказала Шовкопляс.

К слову, Минздрав готов ввести жесткий карантин по всей Украине, в частности в Харькове.

«В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости», - заявили в Минздраве.

К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.

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