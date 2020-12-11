Син Геннадія Кернеса повідомив, що у нього немає інформації про погіршення здоров'я його батька

Про це депутат Харківської облради Кирило Кернес розповів виданню "Об'єктив".

"Не повинен повернутися, а повернеться, але напевно сказати дату не можу, лікарі будуть вирішувати. У мене немає такої інформації про відмову нирки. Нічого вам сказати не можу. Останній раз тиждень тому розмовляли. Це наші сімейні справи. Насилу, але говорить, скоро повернеться до Харкова", — повідомив Кирило Кернес.

Раніше ми писали, що у мера Харкова Геннадія Кернеса погіршився стан.

Цю інформацію підтвердив бізнесмен і близький друг мера Павло Фукс.

«У нього повністю відмовила друга нирка. Зараз Кернес знаходиться на стовідсотковому діалізі (процес штучного виведення продуктів життєдіяльності і надлишкової рідини з організму. - Ред.). Наступного тижня будемо розуміти, чи дадуть лікарі дозвіл на його планове повернення до Харкова", - сказав Павло Фукс.

Крім того ми писали, що чиновники і друзі Геннадія Кернеса спростували інформацію про смерть мера, але харків'яни не вірять їхнім словам.

Користувачі Мережі почали обурюватися і проводити "розслідування".

"Ви помітили, що Павло Фукс розмовляє щодня з Геннадієм Кернесом, але ось дилема навіть аудіо інтерв'ю мер Харкова дати не може. Єдина спекуляція на яку можуть піти авантюристи з Харкова, записати голос Кернеса з вдячністю для жителів міста за підтримку, але зробить це не сам мер, а нейромережа. Геннадій Кернес в медикаментозній комі, а дешеві маніпулятори продовжують обманювати харків'ян", - пишуть у телеграм-каналі "Пліткарка".

До слова, у Кернеса відреагували на повідомлення про "останній день" мера: "чергові вороги Харкова".

Як повідомляла Politeka, харків'яни "знайшли" мера зовсім не в Шариті, фото.

Також Politeka писала, що заступник Кернеса повідомив, що чекати від "нового" мера харків'янам: "буде звернення, де...".