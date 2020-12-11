У Харкові в квартиру невідомі закинули дві пляшки із запальною сумішшю
Про це повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
59-річна власниця квартири розповіла, що на балкон квартири, розташованої на першому поверсі багатоповерхового будинку, кинули пляшки із запальною сумішшю.
"В результаті події ніхто з мешканців будинку не постраждав... Поліцейські провели огляд місця події, опитали свідків, вилучили речові докази", - йдеться в повідомленні.
Тарифи на електроенергію різко піднімуть: скільки доведеться платити з 1 січня, «Складатиметься з двох частин…»
Кайлі Дженнер блиснула своїми коштовностями в божественному декольте: "Не можу перестати дивитися"
"Холостячка" Ксенія Мішина віддала своє серце симпатичному брюнету, фото: "єдиний чоловік, який її гідний"
Грайливу Кухар застукали в обіймах Влада Ями за лаштунками "Танців з зірками", кадр викликав фурор: "нафіг з шоу"
Якщо зловмисників знайдуть, їм світить термін від 3 до 7 років в'язниці.
Раніше ми писали, що в Харківській області зафіксовані нові смерті від китайського вірусу.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.
Станом на 11 грудня в регіоні зафіксували 61 424 випадки захворювання на COVID-19.
У Харківській області за 10 грудня зафіксували 432 випадки захворювання коронавірусом. За добу в області померли дев'ять хворих, одужали 1 764 пацієнтів.
В Україні лабораторно підтвердили 13 514 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".