У Харкові в квартиру невідомі закинули дві пляшки із запальною сумішшю

Про це повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

59-річна власниця квартири розповіла, що на балкон квартири, розташованої на першому поверсі багатоповерхового будинку, кинули пляшки із запальною сумішшю.

"В результаті події ніхто з мешканців будинку не постраждав... Поліцейські провели огляд місця події, опитали свідків, вилучили речові докази", - йдеться в повідомленні.

Якщо зловмисників знайдуть, їм світить термін від 3 до 7 років в'язниці.

Раніше ми писали, що в Харківській області зафіксовані нові смерті від китайського вірусу.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.

Станом на 11 грудня в регіоні зафіксували 61 424 випадки захворювання на COVID-19.

У Харківській області за 10 грудня зафіксували 432 випадки захворювання коронавірусом. За добу в області померли дев'ять хворих, одужали 1 764 пацієнтів.

В Україні лабораторно підтвердили 13 514 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".