В Харькове в квартиру неизвестные забросили две бутылки с зажигательной смесью

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

59-летняя владелица квартиры рассказала, что на балкон квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажного дома, бросили бутылки с зажигательной смесью.

"В результате происшествия никто из жителей дома не пострадал... Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Если злоумышленников найдут, им светит срок от 3 до 7 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что в Харьковской области зафиксированы новые смерти от китайского вируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 11 декабря в регионе зафиксировали 61 424 случая заболевания COVID-19.

В Харьковской области за 10 декабря зафиксировали 432 случая заболевания коронавирусом. За сутки в области скончались девять больных, выздоровели 1 764 пациентов.

В Украине лабораторно подтвердили 13 514 новых случаев коронавирусной болезни. В частности заболели 638 детей и 690 медработников.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".