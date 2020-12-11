В Харькове в квартиру неизвестные забросили две бутылки с зажигательной смесью
Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
59-летняя владелица квартиры рассказала, что на балкон квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажного дома, бросили бутылки с зажигательной смесью.
"В результате происшествия никто из жителей дома не пострадал... Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
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Если злоумышленников найдут, им светит срок от 3 до 7 лет тюрьмы.
Ранее мы писали, что в Харьковской области зафиксированы новые смерти от китайского вируса.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
По состоянию на 11 декабря в регионе зафиксировали 61 424 случая заболевания COVID-19.
В Харьковской области за 10 декабря зафиксировали 432 случая заболевания коронавирусом. За сутки в области скончались девять больных, выздоровели 1 764 пациентов.
В Украине лабораторно подтвердили 13 514 новых случаев коронавирусной болезни. В частности заболели 638 детей и 690 медработников.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".