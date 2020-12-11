В Харьковской области зафиксированы новые смерти от китайского вируса

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 11 декабря в регионе зафиксировали 61 424 случая заболевания COVID-19.

В Харьковской области за 10 декабря зафиксировали 432 случая заболевания коронавирусом. За сутки в области скончались девять больных, выздоровели 1 764 пациентов.

В Украине лабораторно подтвердили 13 514 новых случаев коронавирусной болезни. В частности заболели 638 детей и 690 медработников.

Ранее мы писли, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".