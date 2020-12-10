В больнице до сих пор находится пострадавший от взрыва на газораспределительной станции в селе Березовское
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
В Харьковской больнице скорой и неотложной помощи еще остается на лечении один из пострадавших сотрудников компании "Харьковгаз".
"В больнице остается только один пациент, которого в ближайшие дни тоже выпишут", - говорится в сообщении.
Томная Дорофеева эффектно изогнулась на камеру, лишив мужчин спокойствия: «Чистый кайф»
Влад Яма из "Танців з зірками" позволил поглазеть на роскошные ножки жены в машине: "Взлетаем"
Трагически оборвалась жизнь известной актрисы, мир кино понес огромную потерю: "Ее будут любить вечно"
Как выглядела и как выживала Тина Кароль без денег и славы, редкие кадры: "В 14 лет убежала из..."
Ранее мы писали, что в Харькове на базаре продают консервы из военных складов.
Известно, что на остановке "Одесская" на стихийном рынке торгуют продуктами, которые поставляются для военных - консервированные сардины и тушенку.
"Это возмутительно! Прямо на остановке, посреди людного перекрестка. Если они так это продают - то это означает, что их украли, ведь эти продукты производятся именно для солдат!" - говорится в сообщении.
Лоток с продукцией появляется на выходных, немного реже - после обеда в будние дни.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".