Под Харьковом на газораспределительной станции произошел взрыв - на данный момент известно о 9 пострадавших и двух погибших
Согласно сообщению, взрыв произошел на газораспределительной станции в поселке Березовское на расстоянии 20 км от Харькова, передает "Депо".
На месте работают пожарные и полицейские.
По словам директора Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, есть десять пострадавших и два трупа.
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"Девять мы забрали, два трупа. Ожоги. У двух — до 60%, остальные имеют небольшие ожоги, ссадины. Различные травмы, взрыв есть взрыв. Есть взрывной волной контужены", — сказал Забашта.
Официальная информация еще уточняется.
Ранее мы писали, что в вагоне электрички «Харьков-Красноград» нашли тело мертвого мужчины.
Как сообщает пресс-служба ГУНП, тело неизвестного мужчины обнаружил дежурный по станции при осмотре вагона электропоезда "Харьков-Красноград" на железнодорожной станции "Новая Водолага".
Прибывшая на место следственно-оперативная группа не обнаружила на теле видимых признаков насильственной смерти.
На данный момент в полиции устанавливают обстоятельства смерти и личность умершего.
К слову, вирус на Харьковщине не щадит медиков, появились жуткие данные: "повышенный риск заражения и...".
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