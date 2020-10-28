Под Харьковом на газораспределительной станции произошел взрыв - на данный момент известно о 9 пострадавших и двух погибших

Согласно сообщению, взрыв произошел на газораспределительной станции в поселке Березовское на расстоянии 20 км от Харькова, передает "Депо".

На месте работают пожарные и полицейские.

По словам директора Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, есть десять пострадавших и два трупа.

"Девять мы забрали, два трупа. Ожоги. У двух — до 60%, остальные имеют небольшие ожоги, ссадины. Различные травмы, взрыв есть взрыв. Есть взрывной волной контужены", — сказал Забашта.

Официальная информация еще уточняется.

Ранее мы писали, что в вагоне электрички «Харьков-Красноград» нашли тело мертвого мужчины.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, тело неизвестного мужчины обнаружил дежурный по станции при осмотре вагона электропоезда "Харьков-Красноград" на железнодорожной станции "Новая Водолага".



Прибывшая на место следственно-оперативная группа не обнаружила на теле видимых признаков насильственной смерти.



На данный момент в полиции устанавливают обстоятельства смерти и личность умершего.

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