У лікарні досі перебуває потерпілий від вибуху на газорозподільній станції в селі Березівське
Про це повідомили в прес-службі Харківської міськради.
У харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги ще залишається на лікуванні один з постраждалих співробітників компанії "Харківгаз".
"У лікарні залишається тільки один пацієнт, якого найближчими днями теж випишуть", - йдеться в повідомленні.
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Раніше ми писали, що в Харкові на базарі продають консерви з військових складів.
Відомо, що на зупинці "Одеська" на стихійному ринку торгують продуктами, які поставляються для військових - консервовані сардини і тушонку.
"Це обурливо! Прямо на зупинці, посеред людного перехрестя. Якщо вони так це продають-то це означає, що їх вкрали, адже ці продукти виробляються саме для солдатів!"- йдеться в повідомленні.
Лоток з продукцією з'являється на вихідних, трохи рідше - після обіду в будні дні.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".