У Харкові сталася страшна пожежа
За словами очевидців, загоряння сталося вранці 10 грудня в одній з квартир на другому поверсі.
Свідки події розповіли, що літню сімейну пару довелося виносити з палаючої квартири на руках.
«З квартири пожежники врятували літню сімейну пару. Старих передали медикам. Їх доставили в лікарню», - зазначили свідки події.
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Раніше ми писали, що в Харкові на базарі продають консерви з військових складів.
Відомо, що на зупинці "Одеська" на стихійному ринку торгують продуктами, які поставляються для військових - консервовані сардини і тушонку.
"Це обурливо! Прямо на зупинці, посеред людного перехрестя. Якщо вони так це продають-то це означає, що їх вкрали, адже ці продукти виробляються саме для солдатів!"- йдеться в повідомленні.
Лоток з продукцією з'являється на вихідних, трохи рідше - після обіду в будні дні.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".