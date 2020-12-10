В Харькове произошел страшный пожар

По словам очевидцев, возгорание случилось утром 10 декабря в одной из квартир на втором этаже.

Свидетели произошедшего рассказали, что пожилую семейную пару пришлось выносить из горящей квартиры на руках.

«Из квартиры пожарные спасли пожилую семейную пару. Стариков передали медикам. Их доставили в больницу», - отметили свидетели произошедшего.

Ранее мы писали, что в Харькове на базаре продают консервы из военных складов.

Известно, что на остановке "Одесская" на стихийном рынке торгуют продуктами, которые поставляются для военных - консервированные сардины и тушенку.

"Это возмутительно! Прямо на остановке, посреди людного перекрестка. Если они так это продают - то это означает, что их украли, ведь эти продукты производятся именно для солдат!" - говорится в сообщении.

Лоток с продукцией появляется на выходных, немного реже - после обеда в будние дни.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".