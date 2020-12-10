Мужчину, который изнасиловал и ограбил 72-летнюю пенсионерку в Харькове, задержала полиция

Об этом сообщается в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

9 декабря возле одной из многоэтажек злоумышленник напал на старушку и нанес ей множество ударов. После этого он затянул женщину в подвал, связал и изнасиловал.

Мужчина отобрал у жертвы все деньги, документы, мобильный телефон и сбежал. Женщину госпитализировали с многочисленными травмами.

Полицейский установили личность насильника и задержали его.

Им оказался 31-летний местный житель, который уже был осужден за убийство, серию изнасилований и разбойные нападения на женщин.

Ранее мы писали, что в Харькове на базаре продают консервы из военных складов.

Известно, что на остановке "Одесская" на стихийном рынке торгуют продуктами, которые поставляются для военных - консервированные сардины и тушенку.

"Это возмутительно! Прямо на остановке, посреди людного перекрестка. Если они так это продают - то это означает, что их украли, ведь эти продукты производятся именно для солдат!" - говорится в сообщении.

Лоток с продукцией появляется на выходных, немного реже - после обеда в будние дни.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".