Мужчину, который изнасиловал и ограбил 72-летнюю пенсионерку в Харькове, задержала полиция
Об этом сообщается в департаменте уголовного розыска Нацполиции.
9 декабря возле одной из многоэтажек злоумышленник напал на старушку и нанес ей множество ударов. После этого он затянул женщину в подвал, связал и изнасиловал.
Мужчина отобрал у жертвы все деньги, документы, мобильный телефон и сбежал. Женщину госпитализировали с многочисленными травмами.
Полицейский установили личность насильника и задержали его.
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Им оказался 31-летний местный житель, который уже был осужден за убийство, серию изнасилований и разбойные нападения на женщин.
Ранее мы писали, что в Харькове на базаре продают консервы из военных складов.
Известно, что на остановке "Одесская" на стихийном рынке торгуют продуктами, которые поставляются для военных - консервированные сардины и тушенку.
"Это возмутительно! Прямо на остановке, посреди людного перекрестка. Если они так это продают - то это означает, что их украли, ведь эти продукты производятся именно для солдат!" - говорится в сообщении.
Лоток с продукцией появляется на выходных, немного реже - после обеда в будние дни.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".