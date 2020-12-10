Харьковчане жалуются на грохот мусоровозов, которые не дают им отдыхать
Жители города обратились к власти города с просьбой запретить вывоз мусора с 22.00 до 08.00 в рабочие дни и с 22.00 до 10.00 – в выходные и праздничные.
"Страшный грохот и шум от выгрузки металлических мусорных контейнеров пугает детей и не дает спокойно спать", – написала Витольда Косинова.
Ранее мы писали, что в Харькове на базаре продают консервы из военных складов.
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Известно, что на остановке "Одесская" на стихийном рынке торгуют продуктами, которые поставляются для военных - консервированные сардины и тушенку.
"Это возмутительно! Прямо на остановке, посреди людного перекрестка. Если они так это продают - то это означает, что их украли, ведь эти продукты производятся именно для солдат!" - говорится в сообщении.
Лоток с продукцией появляется на выходных, немного реже - после обеда в будние дни.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".