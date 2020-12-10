В Харькове медики скорой вернули к жизни младенца, пережившего клиническую смерть
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Случай произошел 5 декабря, около 14:14. В службу "103" поступило сообщение о том, что в одной из квартир на Салтовке задыхается трехмесячная девочка.
Врачи прибыли на вызов спустя две минуты, но во время осмотра ребенка произошла клиническая смерть.
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Медики начали реанимировать малышку, в итоге девочку удалось вернуть к жизни.
Ранее мы писали, что в Харькове на базаре продают консервы из военных складов.
Известно, что на остановке "Одесская" на стихийном рынке торгуют продуктами, которые поставляются для военных - консервированные сардины и тушенку.
"Это возмутительно! Прямо на остановке, посреди людного перекрестка. Если они так это продают - то это означает, что их украли, ведь эти продукты производятся именно для солдат!" - говорится в сообщении.
Лоток с продукцией появляется на выходных, немного реже - после обеда в будние дни.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".