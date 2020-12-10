Депутатом Харьковского облсовета стал старший сын Геннадия Кернеса — Кирилл Кернес

11 декабря состоится первая сессия Харьковского облсовета восьмого созыва.

Фото всех новоизбранных депутатов, в том числе и Кирилла Кернеса, уже выложили на сайте.

В 2013 году Геннадий Кернес публиковал фото с семьей, на нем у Кирилла Кернеса рыжие кудри и легкая небритость - сейчас он выглядит иначе и отрастил бороду.

Кирилл Кернес работает первым замом директора КП "Харьковское городское бюро технической инвентаризации" и за прошлый год получил почти 87 924 гривен зарплаты.

Ранее мы писали, что в Харькове на базаре продают консервы из военных складов.

Известно, что на остановке "Одесская" на стихийном рынке торгуют продуктами, которые поставляются для военных - консервированные сардины и тушенку.

"Это возмутительно! Прямо на остановке, посреди людного перекрестка. Если они так это продают - то это означает, что их украли, ведь эти продукты производятся именно для солдат!" - говорится в сообщении.

Лоток с продукцией появляется на выходных, немного реже - после обеда в будние дни.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".