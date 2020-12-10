В Харькове на базаре продают консервы из военных складов

Об этом сообщает "Знай".

Известно, что на остановке "Одесская" на стихийном рынке торгуют продуктами, которые поставляются для военных - консервированные сардины и тушенку.

"Это возмутительно! Прямо на остановке, посреди людного перекрестка. Если они так это продают - то это означает, что их украли, ведь эти продукты производятся именно для солдат!" - говорится в сообщении.

Лоток с продукцией появляется на выходных, немного реже - после обеда в будние дни.

"На базаре на Одесской продают консервы, которые предназначены только для военных — то есть краденые", - рассказали в Телеграм-канале "Х.Х".

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