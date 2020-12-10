Трамваи Харькова "чинят" с помощью веревок вместо полноценного ремонта

Об этом рассказали в группе "СолнцеЛикикий Харьков" в Фейсбуке.

В трамвае №26 отпала лампа, но вместо того, чтобы заменить сломавшуюся деталь - ее просто привязали к поручню.

Автор поста переживает поломка может рухнуть кому-то на голову.

"Дрифткар #26 который мы заслужили. Интересно е**нуло кого-то по кумполу до того, как привязали веревкой? Вся страна бл**ь на таких веревках держится", - подписал фото автор.

"Шарите трансфер!", " Только слепой не видит какой в городе порядок и как все делается!", " А парк красивый", " Чехи бы рыдали от таких украшайзингов", " 26 маршрут - это вообще, извините за тавтологию, отстойник самых отстойных дрифткаров Харькова", " при новом вор совете будет ище хуже", " Нічого страшного у фонтані підмиється", - пишут харьковчане в комментариях.

Кроме того мы писали, что в Харькове на станции «Академика Барабашова» человек упал на рельсы.

С контактного рельса было снято напряжение, сотрудниками метрополитена пассажира были оперативно выведены на платформу. Некоторое время поезда стояли.

В 9:57 было подано напряжение.

К счастью, обошлось без пострадавших

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".