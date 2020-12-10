В Харьковской области выявили новые случаи заболевания китайским вирусом
Так, по состоянию на 8:00 10 декабря выявили 60 992 случая коронавирусной болезни COVID-19, за прошедшие сутки 719 харьковчан заболели, умерло 15 человек, передает Харків Times.
Харьковщина на пятом месте в Украине по количеству новых заболевших COVID-19. На первом месте - Киев (+1 899), потом Запорожская (+1 060), Днепропетровская (+835) и Черкасская (+721) области.
Кроме того мы писали, что в Харькове на станции «Академика Барабашова» человек упал на рельсы.
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С контактного рельса было снято напряжение, сотрудниками метрополитена пассажира были оперативно выведены на платформу. Некоторое время поезда стояли.
В 9:57 было подано напряжение.
К счастью, обошлось без пострадавших
Ранее мы писали, что интервалы между поездами в метро Харькова возмутили жителей города.
Поезд приходится ждать по 9 минут.
"Почти 9 минут ожидания и «елекропоїзд прямує до станції Турбоатом і далі в депо». А потом еще 10 минут и вот уже толпа. А мы удивляемся откуда такие цифры в утренней статистике по коронавирусу", - говорится в сообщении.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".