Чоловіка, який зґвалтував і пограбував 72-річну пенсіонерку в Харкові, затримала поліція

Про це повідомляється в Департаменті карного розшуку Нацполіції.

9 грудня біля однієї з багатоповерхівок зловмисник напав на стареньку і завдав їй безліч ударів. Після цього він затягнув жінку в підвал, зв'язав і згвалтував.

Чоловік відібрав у жертви всі гроші, документи, мобільний телефон і втік. Жінку госпіталізували з численними травмами.

Поліцейський встановили особу ґвалтівника та затримали його.

Ним виявився 31-річний місцевий житель, який вже був засуджений за вбивство, серію зґвалтувань і розбійні напади на жінок.

Раніше ми писали, що в Харкові на базарі продають консерви з військових складів.

Відомо, що на зупинці "Одеська" на стихійному ринку торгують продуктами, які поставляються для військових - консервовані сардини і тушонку.

"Це обурливо! Прямо на зупинці, посеред людного перехрестя. Якщо вони так це продають-то це означає, що їх вкрали, адже ці продукти виробляються саме для солдатів!"- йдеться в повідомленні.

Лоток з продукцією з'являється на вихідних, трохи рідше - після обіду в будні дні.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".