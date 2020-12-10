У Харкові медики швидкої повернули до життя немовля, яке пережило клінічну смерть
Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Випадок стався 5 грудня, близько 14:14. До служби "103" надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир на Салтівці задихається тримісячна дівчинка.
Лікарі прибули на виклик через дві хвилини, але під час огляду дитини сталася клінічна смерть.
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Медики почали реанімувати дитину, в результаті дівчинку вдалося повернути до життя.
Раніше ми писали, що в Харкові на базарі продають консерви з військових складів.
Відомо, що на зупинці "Одеська" на стихійному ринку торгують продуктами, які поставляються для військових - консервовані сардини і тушонку.
"Це обурливо! Прямо на зупинці, посеред людного перехрестя. Якщо вони так це продають-то це означає, що їх вкрали, адже ці продукти виробляються саме для солдатів!"- йдеться в повідомленні.
Лоток з продукцією з'являється на вихідних, трохи рідше - після обіду в будні дні.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".