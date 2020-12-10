На Немишлянському кар'єрі харків'яни врятували рибака

Хлопці, ризикуючи життям, врятували рибака на Немишлянському кар'єрі, повідомляє телеграм-канал "Харків Life".

"Рахунок йшов на хвилини. Рибалка був у воді більше півгодини, лопався лід. Першим кинувся рятувати охоронець фірми Бриг, його прив'язали мотузкою і він поліз. Далі хлопці з МНС. Хлопці, величезне спасибі", - йдеться в повідомленні.

"Начебто ж людина у віці, голова ж повинна бути на плечах", "хлопець йшов за премією Дарвіна, а ви йому весь кайф обламали", "спасибі рідні хлопці, Дай вам Бог здоров'я", - пишуть харків'яни в коментарях.

Раніше ми писали, що в Харкові на базарі продають консерви з військових складів.

Відомо, що на зупинці "Одеська" на стихійному ринку торгують продуктами, які поставляються для військових - консервовані сардини і тушонку.

"Це обурливо! Прямо на зупинці, посеред людного перехрестя. Якщо вони так це продають-то це означає, що їх вкрали, адже ці продукти виробляються саме для солдатів!"- йдеться в повідомленні.

Лоток з продукцією з'являється на вихідних, трохи рідше - після обіду в будні дні.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".