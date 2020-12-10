На Немышлянском карьере харьковчане спасли рыбака

Ребята, рискуя жизнью, спасли рыбака на Немышлянском карьере, сообщает телеграм-канал "Харьков Life".

"Счет шел на минуты. Рыбак был в воде более получаса, лопался лед. Первым бросился спасать охранник фирмы Бриг, его привязали веревкой и он полез. Далее ребята из МЧС. Ребята, огромное спасибо", - говорится в сообщении.

"Вроде ж человек в возрасте, голова ж должна быть на плечах", "Парень шёл за премией дарвина, а вы ему весь кайф обломали", "Спасибо родные ребята, Дай вам Бог здоровья", - пишут харьковчане в комментариях.

Ранее мы писали, что в Харькове на базаре продают консервы из военных складов.

Известно, что на остановке "Одесская" на стихийном рынке торгуют продуктами, которые поставляются для военных - консервированные сардины и тушенку.

"Это возмутительно! Прямо на остановке, посреди людного перекрестка. Если они так это продают - то это означает, что их украли, ведь эти продукты производятся именно для солдат!" - говорится в сообщении.

Лоток с продукцией появляется на выходных, немного реже - после обеда в будние дни.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".