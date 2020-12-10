У Харкові почав диміти автобус з пасажирами

Увечері 9 грудня пасажири подумали, що щось горить і попросили водія зупинитися, передає "Об'єктив".

Чоловік ніяк не реагував, поки люди не почали кричати "Зупиніть".

Одному з пасажирів стало погано-водій зупинив автобус, відкрив двері і дим вивітрився.

Далі автобус продовжив рух до кінцевої зупинки.





Водій заявив, що автобус зламався, але причину поломки він коментувати відмовився.

Раніше ми писали, що в Харкові на базарі продають консерви з військових складів.

Відомо, що на зупинці "Одеська" на стихійному ринку торгують продуктами, які поставляються для військових - консервовані сардини і тушонку.

"Це обурливо! Прямо на зупинці, посеред людного перехрестя. Якщо вони так це продають-то це означає, що їх вкрали, адже ці продукти виробляються саме для солдатів!"- йдеться в повідомленні.

Лоток з продукцією з'являється на вихідних, трохи рідше - після обіду в будні дні.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".