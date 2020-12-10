В Харькове начал дымить автобус с пассажирами

Вечером 9 декабря пассажиры подумали, что что-то горит и попросили водителя остановиться, передает "Объектив".

Мужчина никак не реагировал, пока люди не начали кричать "Остановите".

Одному из пассажиров стало плохо - водитель остановил автобус, открыл двери и дым выветрился.

Далее автобус продолжил движение до конечной остановки.

Водитель заявил, что автобус сломался, но причину поломки он комментировать отказался.

Ранее мы писали, что в Харькове на базаре продают консервы из военных складов.

Известно, что на остановке "Одесская" на стихийном рынке торгуют продуктами, которые поставляются для военных - консервированные сардины и тушенку.

"Это возмутительно! Прямо на остановке, посреди людного перекрестка. Если они так это продают - то это означает, что их украли, ведь эти продукты производятся именно для солдат!" - говорится в сообщении.

Лоток с продукцией появляется на выходных, немного реже - после обеда в будние дни.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".