В Харькове начал дымить автобус с пассажирами
Вечером 9 декабря пассажиры подумали, что что-то горит и попросили водителя остановиться, передает "Объектив".
Мужчина никак не реагировал, пока люди не начали кричать "Остановите".
Одному из пассажиров стало плохо - водитель остановил автобус, открыл двери и дым выветрился.
Далее автобус продолжил движение до конечной остановки.
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Водитель заявил, что автобус сломался, но причину поломки он комментировать отказался.
Ранее мы писали, что в Харькове на базаре продают консервы из военных складов.
Известно, что на остановке "Одесская" на стихийном рынке торгуют продуктами, которые поставляются для военных - консервированные сардины и тушенку.
"Это возмутительно! Прямо на остановке, посреди людного перекрестка. Если они так это продают - то это означает, что их украли, ведь эти продукты производятся именно для солдат!" - говорится в сообщении.
Лоток с продукцией появляется на выходных, немного реже - после обеда в будние дни.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".