В Харкові на базарі продають консерви з військових складів

Про це повідомляє "Знай".

Відомо, що на зупинці "Одеська" на стихійному ринку торгують продуктами, які поставляються для військових - консервовані сардини і тушонку.

"Це обурливо! Прямо на зупинці, посеред людного перехрестя. Якщо вони так це продають-то це означає, що їх вкрали, адже ці продукти виробляються саме для солдатів!"- йдеться в повідомленні.

Лоток з продукцією з'являється на вихідних, трохи рідше - після обіду в будні дні.

"На базарі на Одеській продають консерви, які призначені тільки для військових — тобто крадені", - розповіли в Телеграм-каналі "Х.Х".

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