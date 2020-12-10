В Харкові на базарі продають консерви з військових складів
Про це повідомляє "Знай".
Відомо, що на зупинці "Одеська" на стихійному ринку торгують продуктами, які поставляються для військових - консервовані сардини і тушонку.
"Це обурливо! Прямо на зупинці, посеред людного перехрестя. Якщо вони так це продають-то це означає, що їх вкрали, адже ці продукти виробляються саме для солдатів!"- йдеться в повідомленні.
Лоток з продукцією з'являється на вихідних, трохи рідше - після обіду в будні дні.
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"На базарі на Одеській продають консерви, які призначені тільки для військових — тобто крадені", - розповіли в Телеграм-каналі "Х.Х".
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