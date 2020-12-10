Трамваї Харкова "лагодять" за допомогою мотузок замість повноцінного ремонту

Про це розповіли в групі "Солнцеликий Харків" у Фейсбуці.

У трамваї №26 відпала лампа, але замість того, щоб замінити зламану деталь - її просто прив'язали до поручня.

Автор поста переживає поломка може впасти комусь на голову.

"Дрифткар #26 який ми заслужили. Цікаво е **нуло когось по кумполу до того, як прив'язали мотузкою? Вся країна бл * ть на таких мотузках тримається", - підписав фото автор.

"Шаріте трансфер!", "Тільки сліпий не бачить який в місті порядок і як все робиться!", "А парк красивий"," Чехи б ридали від таких прикрас"," 26 маршрут - це взагалі, вибачте за тавтологію, відстійник самих відстійних дрифткарів Харкова"," при новому Ворсклі буде гірше"," Нічого страшного біля фонтані підміється", - пишуть харків'яни в коментарях.

Крім того ми писали, що в Харкові на станції «Академіка Барабашова» людина впала на рейки.

З контактної рейки було знято напругу, співробітниками метрополітену пасажира були оперативно виведені на платформу. Деякий час потяги стояли.

О 9: 57 було подано напругу.

На щастя, обійшлося без постраждалих

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".