В Харківській області виявили нові випадки захворювання китайським вірусом

Так, станом на 8:00 10 грудня виявили 60 992 випадки коронавірусної хвороби COVID -19, за минулу добу 719 харків'ян захворіли, померло 15 людей, передає "Харків Times".

Харківщина на п'ятому місці в Україні за кількістю нових хворих COVID -19. На першому місці-Київ(+ 1 899), потім Запорізька (+1 060), Дніпропетровська (+835) і Черкаська (+721) області.

Крім того ми писали, що в Харкові на станції «Академіка Барабашова» людина впала на рейки.

З контактної рейки було знято напругу, співробітниками метрополітену пасажира були оперативно виведені на платформу. Деякий час потяги стояли.

О 9: 57 було подано напругу.

На щастя, обійшлося без постраждалих

Раніше ми писали, що інтервали між поїздами в метро Харкова обурили жителів міста.

Поїзд доводиться чекати по 9 хвилин.

"Майже 9 хвилин очікування і" елекропоїзд прямує до станції Турбоатом і далі в депо". А потім ще 10 хвилин і ось уже натовп. А ми дивуємося звідки такі цифри в ранковій статистиці по коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".