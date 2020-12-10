У Харкові на станції «Академіка Барабашова» чоловік впав на рейки

Як інформує Politeka.net, з контактної рейки було знято напругу, співробітниками метрополітену пасажира були оперативно виведені на платформу. Деякий час потяги стояли.

О 9:57 було подано напругу.

На щастя, обійшлося без постраждалих

Раніше ми писали, що інтервали між поїздами в метро Харкова обурили жителів міста.

Поїзд доводиться чекати по 9 хвилин.

"Майже 9 хвилин очікування і "елекропоїзд прямує до станції Турбоатом і далі в депо". А потім ще 10 хвилин і ось уже натовп. А ми дивуємося звідки такі цифри в ранковій статистиці по коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Також ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну.

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".