В Харькове на станции «Академика Барабашова» человек упал на рельсы

Как информирует Politeka.net, с контактного рельса было снято напряжение, сотрудниками метрополитена пассажира были оперативно выведены на платформу. Некоторое время поезда стояли.

В 9:57 было подано напряжение.

К счастью, обошлось без пострадавших

Ранее мы писали, что интервалы между поездами в метро Харькова возмутили жителей города.

Поезд приходится ждать по 9 минут.

"Почти 9 минут ожидания и «елекропоїзд прямує до станції Турбоатом і далі в депо». А потом еще 10 минут и вот уже толпа. А мы удивляемся откуда такие цифры в утренней статистике по коронавирусу", - говорится в сообщении.

Также мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".