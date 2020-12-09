Харківська мерія отримала лист від Геннадія Кернеса з "Шаріте"

Перший заступник мера Ігор Терехов, запропонований Харківським мером Геннадієм Кернесом в електронному листі з клініки "Шаріте", обраний новим секретарем міської ради 8 скликання, передає "ukrinform".

В ході першої сесії її голова Олександр Новак оголосив, що 9 грудня отримано електронний лист від Геннадія Кернеса, де він пропонує на посаду секретаря міськради першого заступника мера Ігоря Терехова.

"Електронний підпис Кернеса перевірений, він дійсний, про що є документ".

Раніше ми писали, що меру Харкова Геннадію Кернесу обрали нового першого заступника.

Таке рішення прийняли 9 грудня депутати Харківської міськради - "за " проголосували 63 депутати.

Так, Олександр Новак призначений першим заступником Харківського міського голови.

Крім того ми писали, що близький друг Геннадія Кернеса заявив, що мер хоче повернутися до Харкова до Нового року.

Про це бізнесмен Павло Фукс розповів Харківським журналістам.

"Він рветься додому, каже - " Мені все одно, що буде". Лікарі не те, що не рекомендують – не відпускають. А він все одно кричить - "Хочу додому". Зараз йому дають антибіотик спеціальний", - заявив Фукс.

Фукс також розповів, як мер зараз себе почуває.

"Зараз у нього нормальний стабільний стан, дихає він сам, на ніч його підключають", - повідомив Фукс.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні: "можуть перебувати тільки 12 осіб"