Харьковская мэрия получила письмо от Геннадия Кернеса из "Шарите"
Первый зам мэра Игорь Терехов, предложенный Харьковским мэром Геннадием Кернесом в электронном письме из клиники "Шарите", избран новым секретарем городского совета 8 созыва, передает "ukrinform".
В ходе первой сессии ее председатель Александр Новак объявил, что 9 декабря получено электронное письмо от Геннадия Кернеса, где он предлагает на должность секретаря горсовета первого заместителя мэра Игоря Терехова.
"Электронная подпись Кернеса проверенный, он действителен, о чем есть документ".
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Ранее мы писали, что мэру Харькова Геннадию Кернесу выбрали нового первого заместителя.
Такое решение приняли 9 декабря депутаты Харьковского горсовета - "за" проголосовали 63 депутата.
Так, Александр Новак назначен первым заместителем харьковского городского головы.
Кроме того мы писали, что близкий друг Геннадия Кернеса заявил, что мэр хочет вернуться в Харьков до Нового Года.
Об этом бизнесмен Павел Фукс рассказал харьковским журналистам.
“Он рвется домой, говорит – “Мне все равно, что будет”. Врачи не то, что не рекомендуют – не отпускают. А он все равно кричит – “Хочу домой”. Сейчас ему дают антибиотик специальный”, – заявил Фукс.
Фукс также рассказал, как мэр сейчас себя чувствует.
“Сейчас у него нормальное стабильное состояние, дышит он сам, на ночь его подключают”, – сообщил Фукс.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек"