Харьковская мэрия получила письмо от Геннадия Кернеса из "Шарите"

Первый зам мэра Игорь Терехов, предложенный Харьковским мэром Геннадием Кернесом в электронном письме из клиники "Шарите", избран новым секретарем городского совета 8 созыва, передает "ukrinform".

В ходе первой сессии ее председатель Александр Новак объявил, что 9 декабря получено электронное письмо от Геннадия Кернеса, где он предлагает на должность секретаря горсовета первого заместителя мэра Игоря Терехова.

"Электронная подпись Кернеса проверенный, он действителен, о чем есть документ".

Ранее мы писали, что мэру Харькова Геннадию Кернесу выбрали нового первого заместителя.

Такое решение приняли 9 декабря депутаты Харьковского горсовета - "за" проголосовали 63 депутата.

Так, Александр Новак назначен первым заместителем харьковского городского головы.

Кроме того мы писали, что близкий друг Геннадия Кернеса заявил, что мэр хочет вернуться в Харьков до Нового Года.

Об этом бизнесмен Павел Фукс рассказал харьковским журналистам.

“Он рвется домой, говорит – “Мне все равно, что будет”. Врачи не то, что не рекомендуют – не отпускают. А он все равно кричит – “Хочу домой”. Сейчас ему дают антибиотик специальный”, – заявил Фукс.

Фукс также рассказал, как мэр сейчас себя чувствует.

“Сейчас у него нормальное стабильное состояние, дышит он сам, на ночь его подключают”, – сообщил Фукс.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек"