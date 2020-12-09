Меру Харкова Геннадію Кернесу обрали нового першого заступника

Таке рішення прийняли 9 грудня депутати Харківської міськради - "за" проголосували 63 депутати.

Так, Олександр Новак призначений першим заступником Харківського міського голови.

Олександр Новак народився в 1966 році. Освіта вища.

Трудову діяльність розпочав у 1984 році. З серпня по жовтень 1984 року працював у Харківському центрі з нарахування та виплати пенсій та допомог на посаді інспектора з нарахування та виплати пенсій та допомог.

З жовтня 1984 по жовтень 1986 служив в армії.

З листопада 1986 по вересень 1990 рр. - інспектор з призначення пенсій у відділі соціального забезпечення Київського району Харкова.

З 1990 року працює в Харківській міській раді. З 1990 по 2007 рр. - на посадах юрисконсульта, завідувача юридичним відділом, начальника юридичної служби, начальника Юридичного управління, директора Юридичного департаменту.

З 2007 по 2010 рр. - керуючий справами виконавчого комітету, заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету Харківської міської ради.

У листопаді 2010 року був обраний секретарем Харківської міської ради 6 скликання.

18 листопада 2015 року обраний секретарем Харківської міської ради 7 скликання.

Є дочка.

Секретар міськради Ігор Терехов повідомив, що кандидатуру першого та інших віце-мерів запропонував електронним листом Кернес.

Раніше ми писали, що близький друг Геннадія Кернеса заявив, що мер хоче повернутися до Харкова до Нового року.

Про це бізнесмен Павло Фукс розповів Харківським журналістам.

"Він рветься додому, каже - " Мені все одно, що буде". Лікарі не те, що не рекомендують – не відпускають. А він все одно кричить - "Хочу додому". Зараз йому дають антибіотик спеціальний", - заявив Фукс.

Фукс також розповів, як мер зараз себе почуває.

"Зараз у нього нормальний стабільний стан, дихає він сам, на ніч його підключають", - повідомив Фукс.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".