На Харківщині зникла людина

Поліція шукає Костенка Сергія Анатолійовича, 1968 року народження.

"Житель села Вишневе вранці 1 грудня поїхав до міста Красноград і до теперішнього часу не повернувся", – повідомили в ГУНП в Харківській області.

Прикмети: на вигляд близько 50 років, худорлявої статури, зріст близько 160 см, волосся сиве, коротке. На лівому плечі татуювання у вигляді голови жінки. Був одягнений у коротку чорну куртку-пуховик, сині джинси, чорні кросівки, в'язану сіру спортивну шапку. При собі мав документи, мобільний телефон і пакет з особистими речами.

Якщо у вас є яка-небудь інформація про зниклого-повідомте за телефоном 102 або (05744) 7-82-91, 0971656337.

Раніше ми писали, що Кабмін назвав дати і правила нового локдауну.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін готується ввести повний локдаун з 8 по 24 січня.

Під час локдауну Кабмін збирається ввести заборону на:

відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів,

робота кафе, барів, ресторанів,

робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів,

продовольчих і непродовольчих ринків.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".