На Харьковщине пропал человек

Полиция ищет Костенко Сергея Анатольевича, 1968 года рождения.

"Житель села Вишневое утром 1 декабря поехал в город Красноград и до настоящего времени не вернулся", – сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Приметы: на вид около 50 лет, худощавого телосложения, рост около 160 см, волосы седые, короткие. На левом плече татуировка в виде головы женщины. Был одет в короткую черную куртку-пуховик, синие джинсы, черные кроссовки, вязаную серую спортивную шапку. При себе имел документы, мобильный телефон и пакет с личными вещами.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем - сообщите по телефону 102 или (05744) 7-82-91, 0971656337.

Ранее мы писали, что Кабмин назвал даты и правила нового локдауна.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готовится ввести полный локдаун с 8 по 24 января.

Во время локдауна Кабмин собирается ввести запрет на:

посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений,

работа кафе, баров, ресторанов,

работа ТРЦ, развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов,

продовольственных и непродовольственных рынков.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".