На Харьковщине пропал человек
Полиция ищет Костенко Сергея Анатольевича, 1968 года рождения.
"Житель села Вишневое утром 1 декабря поехал в город Красноград и до настоящего времени не вернулся", – сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Приметы: на вид около 50 лет, худощавого телосложения, рост около 160 см, волосы седые, короткие. На левом плече татуировка в виде головы женщины. Был одет в короткую черную куртку-пуховик, синие джинсы, черные кроссовки, вязаную серую спортивную шапку. При себе имел документы, мобильный телефон и пакет с личными вещами.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем - сообщите по телефону 102 или (05744) 7-82-91, 0971656337.
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Ранее мы писали, что Кабмин назвал даты и правила нового локдауна.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готовится ввести полный локдаун с 8 по 24 января.
Во время локдауна Кабмин собирается ввести запрет на:
- посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений,
- работа кафе, баров, ресторанов,
- работа ТРЦ, развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов,
- продовольственных и непродовольственных рынков.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".