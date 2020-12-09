Кабмин назвал даты и правила нового локдауна
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готовится ввести полный локдаун с 8 по 24 января, передает "Украинская правда".
Во время локдауна Кабмин собирается ввести запрет на:
- посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений,
- работа кафе, баров, ресторанов,
- работа ТРЦ, развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов,
- продовольственных и непродовольственных рынков.
Издание "Вести" в телеграм также подтвердило информацию о том, что жесткий карантин введут с 8 по 24 января.
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Ранее мы писали, что жители Харькова попадают в больницы не только с китайским вирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи.
За прошлые сутки в регионе в "скорую" поступило пять вызовов из-за переохлаждения.
"Похолодание сохранится в области до конца недели, поэтому призываем жителей быть осторожным, не переохлаждаться, следить за прогнозом погоды и одеваться в соответствии с температурным режимом", - говорится в сообщении.
Кроме того мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые смерти от китайского вируса.
Об этом сообщили на сайте СНБО.
В регионе заболеваемость вирусом в течение суток выросла на 0,9% и достигла 60 тысяч пациентов
По данным СНБО, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 534 новых случаев заболевания
В течение суток от коронавируса умерли 14 человек.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".