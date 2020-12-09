У Харкові гасять пожежу на стихійному звалищі
У Головному управлінні ДСНС України в Харківській області повідомили що 9 грудня о 00:01 надійшла інформація про пожежу в провулку Шилівському в Харкові.
5 відділень ДСНС терміново прибули на місце пожежі.
На момент прибуття рятувальників горіло сміття, гілки, дерева та автомобільні покришки на площі близько 200 кв. м.
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О 1:31 вогонь вдалося локалізувати, на даний момент триває ліквідація.
Причина загоряння-встановлюється.
Раніше ми писали, що за тиждень швидкі виїжджали на 163 смертельних випадки в Харкові.
Такі дані з 27 листопада по 3 грудня наводять у Харківському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
24 людини померли в присутності медиків, решта - до їх приїзду.
За цей період констатували 105 нестабільних стенокардій та 37 гострих інфарктів міокарда.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".