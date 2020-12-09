В Харькове тушат пожар на стихийной свалке

В Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили что 9 декабря в 00:01 поступила информация о пожаре в переулке Шиловском в Харькове.

5 отделений ГСЧС срочно прибыли на место пожара.

На момент прибытия спасателей горел мусор, ветки, деревья и автомобильные покрышки на площади около 200 кв.м.

В 1:31 огонь удалось локализовать, на данный момент продолжается ликвидация.

Причина возгорания - устанавливается.

Ранее мы писали, что за неделю скорые выезжали на 163 смертельных случая в Харькове.

Такие данные с 27 ноября по 3 декабря приводят в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

24 человека скончались в присутствии медиков, остальные – до их приезда.

За этот период констатировали 105 нестабильных стенокардий и 37 острых инфарктов миокарда.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".