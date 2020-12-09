В Харькове тушат пожар на стихийной свалке
В Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили что 9 декабря в 00:01 поступила информация о пожаре в переулке Шиловском в Харькове.
5 отделений ГСЧС срочно прибыли на место пожара.
На момент прибытия спасателей горел мусор, ветки, деревья и автомобильные покрышки на площади около 200 кв.м.
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В 1:31 огонь удалось локализовать, на данный момент продолжается ликвидация.
Причина возгорания - устанавливается.
Ранее мы писали, что за неделю скорые выезжали на 163 смертельных случая в Харькове.
Такие данные с 27 ноября по 3 декабря приводят в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
24 человека скончались в присутствии медиков, остальные – до их приезда.
За этот период констатировали 105 нестабильных стенокардий и 37 острых инфарктов миокарда.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".