Близкий друг Геннадия Кернеса заявил, что мэр хочет вернуться в Харьков до Нового Года
Об этом бизнесмен Павел Фукс рассказал харьковским журналистам.
“Он рвется домой, говорит – “Мне все равно, что будет”. Врачи не то, что не рекомендуют – не отпускают. А он все равно кричит – “Хочу домой”. Сейчас ему дают антибиотик специальный”, – заявил Фукс.
Фукс также рассказал, как мэр сейчас себя чувствует.
“Сейчас у него нормальное стабильное состояние, дышит он сам, на ночь его подключают”, – сообщил Фукс.
Оля Полякова не устояла перед голубоглазым и помолодевшим Андреем Данилко, кадры страсти: "Красавчик мой!"
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка без штанов и комплексов завлекла в свою постель, фото: "Дзюба покинул чат"
Мощная магнитная буря обрушится на украинцев, почувствуют даже здоровые: «начнется в канун…»
Страстная Тина Кароль без штанов бесстыдно выставила ягодицы: "Бедные мужчины"
Кроме того недавно мы писали, что близкий друг Геннадия Кернеса официально подтвердил, что мэр скоро будет в Харькове.
Об этом Павел Фукс сообщил в своем телеграм-канале.
«Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома» - Павел Фукс
Ранее мы писали, что за неделю скорые выезжали на 163 смертельных случая в Харькове.
Такие данные с 27 ноября по 3 декабря приводят в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
24 человека скончались в присутствии медиков, остальные – до их приезда.
За этот период констатировали 105 нестабильных стенокардий и 37 острых инфарктов миокарда.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".