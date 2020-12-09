Близький друг Геннадія Кернеса заявив, що мер хоче повернутися в Харків до Нового року

Про це бізнесмен Павло Фукс розповів Харківським журналістам.

"Він рветься додому, каже - "Мені все одно, що буде". Лікарі не те, що не рекомендують – не відпускають. А він все одно кричить - "Хочу додому". Зараз йому дають антибіотик спеціальний", - заявив Фукс.

Фукс також розповів, як мер зараз себе почуває.

"Зараз у нього нормальний стабільний стан, дихає він сам, на ніч його підключають", - повідомив Фукс.

Крім того нещодавно ми писали, що близький друг Геннадія Кернеса офіційно підтвердив, що мер скоро буде в Харкові.

Про це Павло Фукс повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Розмовляв з Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалось. Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома " - Павло Фукс

Раніше ми писали, що за тиждень швидкі виїжджали на 163 смертельних випадки в Харкові.

Такі дані з 27 листопада по 3 грудня наводять у Харківському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

24 людини померли в присутності медиків, решта - до їх приїзду.

За цей період констатували 105 нестабільних стенокардій та 37 гострих інфарктів міокарда.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".