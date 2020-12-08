Зимові канікули в Харкові можуть затягнутися

Кабмін затверджуватиме остаточний план дій 9 грудня.

Міносвіти рекомендує зимові канікули запланувати з 25 грудня по 10 січня. При цьому адміністрація навчальних закладів, як правило, самостійно вибирає дати періоду канікул, про це пише "Сегодня".

Школи, згідно з рекомендаціями, також повинні дотримуватися обмежень, які вводяться через COVID-19.

Перехід на дистанційне навчання розглядається, але по всій Україні ситуація різна і рішення про те, чи варто переводити школу на дистанційне навчання, в більшості випадків приймають керівники установ.

До слова, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".