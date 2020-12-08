В Харькове полицейское авто попало в ловушку
Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале "Труха".
На ул. Текстильной в Харькове полицейский автомобиль провалился колесом в открытый люк.
Местные жители рассказали, люк на этом месте украли еще полгода назад.
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Кроме того, мы писали, что в Харькове врачам удалось спасли мужчину, который пережил клиническую смерть.
Как сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф, 7 декабря, бригаде скорой поступил вызов - харьковчанин отравился лекарствами.
Бригада прибыла на место и увидела, что 41-летний мужчина был без сознания. Через несколько минут после осмотра его сердце остановилось, врачи констатировали клиническую смерть.
К счастью, мужчину удалось спасти, его госпитализировали.
К слову, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна
Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".