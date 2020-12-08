Зимние каникулы в Харькове могут затянуться

Кабмин будет утверждать окончательный план действий 9 декабря.

Минобразования рекомендует зимние каникулы запланировать с 25 декабря по 10 января. При этом администрация учебных заведений, как правило, самостоятельно выбирает даты периода каникул, об этом пишет "Сегодня".

Школы, согласно рекомендациям, также должны соблюдать ограничения, которые вводятся из-за COVID-19.

Переход на дистанционное обучение рассматривается, но по всей Украине ситуация разная и решение о том, стоит ли переводить школу на дистанционное обучение, в большинстве случаев принимают руководители учреждений.

К слову, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".