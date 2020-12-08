Неповнолітні мешканки Харкова знялися п'яні на відео

Про це повідомляє Ювенальна превенція ГУНП в Харківській області.

Поліцейські під час моніторингу соцмереж знайшли відео, на якому дві дівчини 13 і 14 років були в нетверезому стані.

Поліцейські Шевченківського відділу поліції 3 грудня склали на батьків п'яних підлітків протоколи адміністративних порушеннях.

На батьків дітей склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).



Крім того, ми писали, що в Харкові лікарям вдалося врятували чоловіка, який пережив клінічну смерть.

Як повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 7 грудня, бригаді швидкої надійшов виклик-харків'янин отруївся ліками.

Бригада прибула на місце і побачила, що 41-річний чоловік був без свідомості. Через кілька хвилин після огляду його серце зупинилося, лікарі констатували клінічну смерть.

На щастя, чоловіка вдалося врятувати, його госпіталізували.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".